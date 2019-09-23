Орел, 23 сентября, 2019, 10:31 — ИА Регнум. 1955 пациентов приходится на одного участкового врача-терапевта в БУЗ ОО «Городская больница имени С. П. Боткина» в Орле. Это следует из сообщения Северного районного суда Орла, который вынес решение по иску местных жителей, пытавшихся через суд «прикрепиться» к больнице для медобслуживания. Именно из-за высокой нагрузки на врачей суд вынес решение об отказе в исках.

Николай Ярошенко. На приеме у врача. 1890-е

Как уточнили в пресс-службе суда, ранее в суд, независимо друг от друга, с исками к БУЗ ОО «Городская больница имени С. П. Боткина» о признании незаконным отказа в прикреплении на медицинское обслуживание обратились двое жителей Орла. Они сообщили, что ранее обращались в медучреждение с заявлением о прикреплении к нему, однако получили отказ из-за слишком высокой нагрузки на медиков. Сами истцы прикреплены к БУЗ Орловской области «Плещеевская районная больница».

«Установлено и не оспаривалось сторонами, что на одного участкового врача-терапевта приходится 1955 человек, что значительно превышает рекомендованную численность (утверждена Положением об организации оказания первичной медико-социальной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 15 мая 2012 г. № 543н)», — говорится в сообщении суда.

В итоге суд первой инстанции, а затем и судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда в удовлетворении иска отказали, так как «право гражданина на выбор медицинской организации может быть объективно ограничено в силу загруженности медицинского учреждения».

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время орловское здравоохранение не раз оказывалось в центре скандала. Медики жалуются на низкие зарплаты, власти констатируют кадровый голод.