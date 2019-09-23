Владивосток, 23 сентября, 2019, 10:33 — ИА Регнум. После того как краевой департамент образования принял новое постановление, регулирующее участие педагогов в проведении государственной итоговой аттестации, учителя не желают принимать участие в проведении ЕГЭ и ОГЭ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

kremlin.ru ЕГЭ

Читайте также: Скандал в Татарии: в 29 районах знания школьников оценивали необъективно

Конфликт возник из-за того, что подписанное руководством Приморья Постановление № 344-па значительно снижает размеры вознаграждения за участие педагогов в проведении ЕГЭ и ОГЭ. В среднем, согласно документу, учитель получит 300 рублей за один день работы в составе комиссии, тогда как в соседнем Сахалине при выполнении аналогичной работы педагог получает порядка 200 рублей в час.

Учитывая то, что обычно преподаватели во время ЕГЭ и ОГЭ работают в других школах, затраты любого участника только на транспорт «съедают» все доходы. При этом учителя могут быть привлечены к выполнению и неоплачиваемой нагрузки, например сопровождение учеников на экзамен в другую школу — при особой ответственности за детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии разгорелся скандал: в 53 школах необъективно подошли к оценке всероссийских проверочных работ.