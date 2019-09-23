Пермь, 23 сентября, 2019, 10:25 — ИА Регнум. В Перми приостановлена деятельность учреждения по предоставлению услуг по уходу за детьми в дневное время. Причиной закрытия частного детского сада стали нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Макс Либерманн. Детский сад. 1880

Решение о закрытии детского сада на месяц вынес суд. В настоящее время приставы опечатали помещения.

Проверка условий в здании показала, что нарушены санитарные требования, например, конструкция окон не позволяет проветривать помещение, сон детей организован на полу, за детьми и персоналом нет меднаблюдения.

После проверки стало известно о ряде случаев заболевания коклюшем среди воспитанников.