Москва, 23 сентября, 2019, 10:22 — ИА Регнум. В результате сокращения численности российских госслужащих, которое пообещала первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко, одни ведомства станут работать хуже, а другие продолжат действовать неэффективно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Увольнение

«Механическое сокращение штатов на 10% — это, конечно, замечательно с точки зрения классовой ненависти, но вполне возможно, что какое-то из министерств или ведомство устроено внутри себя эффективно и там нет тех 10%, которые можно просто взять и выкинуть, — сказал Делягин. — А какое-то ведомство прекрасно знает нравы и обычаи госпожи Нестеренко и прочих минфиновских бухгалтеров и имеет раздутые штаты на 20%. И в итоге оказывается, что при применении сокращения на 10% одни ведомства станут просто хуже работать, потому что там будут уволены необходимые люди, а другие будут по-прежнему работать неэффективно».

Иными словами, как подчеркнул Делягин, российское правительство ещё раз продемонстрировало свою способность игнорировать действительность.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в интервью РИА Новости Нестеренко рассказала, что с 2020 года в России начнётся реализация реформы, предполагающей масштабное сокращение числа госслужащих. Это сокращение, по словам Нестеренко, пройдёт в два этапа — сперва «автоматически»: численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти в 2020 году сократят на 10%, территориальных органов — на 5%, а к 2021 году этот показатель в регионах достигнет 15%.