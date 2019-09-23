Обнинск, Калужская область, 23 сентября, 2019, 11:04 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области 27 сентября на IV международных чтениях памяти академика Анатолия Цыба по теме «Комбинированное лечение в онкологии: современный взгляд» ожидается дискуссия ученых, фармацевтов и практикующих врачей по проблемам профилактики и лечении злокачественных новообразований. Чтения состоятся 27 сентября в Обнинском медицинском радиологическом научном центре им А. Ф. Цыба Калужской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия.

Admobninsk.ru Медицинский радиологический научный центр в Обнинске имени А. Ф. Цыба

Научная программа чтений включает лекции ведущих специалистов в области профилактики и лечении онкологических заболеваний из России, Европы, США. Чтения в Обнинске позволят их участникам получить новые знания для будущих профессиональных и научных достижений, внести собственный вклад в решение ключевых проблем. По данным Минздрава РФ, ежегодно в стране диагностируют онкологические заболевания более чем у 500 тысяч человек. 300 тысяч человек ежегодно умирают от разных форм рака, причем треть — в течение первого года лечения. Одной из главных причин такой высокой смертности эксперты называют позднюю постановку диагноза и начало лечения.

Академик РАМН, профессор Анатолий Цыб более 30 лет возглавлял медицинский радиологический научный центр в Обнинске, где излечены тысячи онкобольных. С именем Анатолия Цыба связана разработка и внедрение во врачебную практику высокотехнологичных методов, использующих энергию атома для лечебных целей. В числе таких методов — брахитерапия рака предстательной железы, радиойодтерапия тиреотоксикоза и рака щитовидной железы, нейтронная, фотодинамическая и клеточная терапия.