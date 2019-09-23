Канберра, 23 сентября, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Власти Австралии сняли временный запрет на экспорт живых овец. Об этом 23 сентября сообщает газета Daily Mail.

Овца

По данным издания, первый корабль с 60 000 животных на борту должен отправиться на Ближний Восток уже на этой неделе. Судно отправится из портового города Фримантл (штат Западная Австралия), взяв курс на Кувейт.

Экспортная торговля живыми животными в Австралии находится под пристальным контролем с тех пор, как в апреле 2018 года были обнародованы кадры погибающих в результате теплового стресса овец на борту судов, перевозивших животных на Ближний Восток. После данного скандала власти Австралии ввели временный запрет на экспорт живых овец.

Напомним, Австралия является одним из крупнейших в мире экспортеров овец и крупного рогатого скота. По данным Австралийского бюро статистики, экспорт живых овец, коз и крупного рогатого скота приносит экономике страны ежегодно около $2 млрд австралийских долларов ($1,35 млрд).