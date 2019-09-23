Мичуринск, Тамбовская область, 23 сентября, 2019, 10:09 — ИА Регнум. В наукограде Мичуринск пройдет крупный форум Общественной палаты РФ «Сообщество», на котором обсудят роль некоммерческого сектора в развитии российской глубинки, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Правительство Тамбовской области

Тема форума — «Глубинная Россия. Возможности для развития малых городов и сельских территорий».

Глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова при подготовке форума рассказала, что главной задачей для экспертов станет поиск возможностей для развития муниципалитетов, сельских территорий, малых городов с точки зрения самых разных сфер — логистической, технической, гуманитарной, культурной, туристической и промышленной. Кроме того, в центре внимания участников будет тема местного самоуправления и повышения привлекательности отдельных территорий как для туристов, так и для бизнес-проектов.

«На площадках, организованных нашей комиссией, мы в этот раз будем говорить о том, что могут НКО, инициативные группы граждан внести в развитие этих территорий, какая именно поддержка может и будет реализовываться на муниципальном уровне для НКО. Также будем говорить о профессиональном росте некоммерческого сектора: как становиться профессионалами и какие ресурсы для этого уже есть, а каких не хватает», — рассказала представитель ОП РФ.

Как считает генеральный директор Центра социального проектирования «Платформа» Дмитрий Лисицин, активность граждан в решении проблем малых городов и сел напрямую связана с ростом экономических сил тех или иных территорий.

«Мы планируем обсудить проблематику лидерства. Когда на территории что-то получилось, мы понимаем, что за этим стоит конкретный человек. То есть кому-то было не лень писать письма, контролировать, жертвовать деньги, собирать жителей. Вопрос в том, что на каких-то территориях эти люди есть, а где-то их нет. Необходимо способствовать тому, чтобы этих людей становилось больше», — отметил Дмитрий Лисицин.

По его словам, место проведения форума выбрано не случайно.

«Дело в том, что есть территории, которые содержат в себе источники роста и развития своей локальной экономики, и Мичуринск, безусловно, относится к этой категории», — добавил глава Центра.

Форум «Сообщество» — это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Задача форума — выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. Окружные форумы ОП РФ посвящены проблематике федерального уровня, рассмотренной через призму наработок конкретного региона.

К участию приглашаются представители НКО, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты, бизнесмены, чиновники федерального и регионального уровня и все граждане, неравнодушные к процессам, происходящим в гражданском обществе, и желающие принять участие в активном изменении страны.

По итогам форумной кампании будут подготовлены предложения для главного форума, который состоится в конце года в Москве, а также тезисы для доклада ОП РФ о состоянии гражданского общества за текущий год.