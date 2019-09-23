Ирвайн, США, 23 сентября, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Компания-разработчик Obsidian Entertainment ищет сотрудников для реализации своего нового проекта игры в жанре RPG «мирового уровня». Об этом 23 сентября сообщил портал PC Gamer.

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Согласно опубликованной информации, Obsidian требуются 11 новых сотрудников. В требованиях компания пишет, что знание движка (базовой программы игры) Unreal Engine 4 «приветствуется». Судя по изложенной информации, игра будет иметь «боевой геймплей» от первого и третьего лица, в ней будут присутствовать «ветвящиеся диалоги», цикл суток и рукопашный бой. По мнению издания, описание будущей игры больше похоже на The Outer Worlds, чем на Pillars of Eternity или «Южный парк».

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Напомним, сейчас Obsidian Entertainment все ещё работает над своей предстоящей игрой The Outer Worlds, которая, как ожидается, будет похожа на «Fallout: New Vegas в космосе». Её релиз запланирован на 25 октября 2019 года.