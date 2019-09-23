Москва, 23 сентября, 2019, 10:02 — ИА Регнум. По итогам последнего месяца лета 2019 года на вторичном российском авторынке было продано 34,5 тыс. единиц машин сегмента LCV (малотоннажный грузовой автомобиль), что на 1,3% ниже прошлогоднего результата. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Наиболее популярной моделью среди подержанных малотоннажных грузовиков в России стал ГАЗ. На его долю приходится около 40% продаж на отечественном вторичном авторынке сегмента LCV. В августе в РФ было перепродано 13,7 тыс. экземпляров машин данной категории, что на 1,6% меньше, чем годом ранее.

На втором месте по перепродажам машины УАЗ. За месяц количество перепродаж этих авто составило 3,3 тыс. единиц. Это на 2,4% ниже, чем в августе 2018 года. Тройку лидеров замыкают подержанные коммерческие автомобили немецкой компании Volkswagen. Перепродажи этих машин выросли на 0,4%, до 2,1 тыс. единиц.

Четвёртое и пятое места соответственно заняли японская Toyota (2,1 тыс. ед) и американский Ford (1,8 тыс. ед.).

Напомним, в августе 2019 года продажи легковых машин и легкого коммерческого транспорта в РФ уменьшились на 1,3% по сравнению с августом 2018 года. За этот месяц на автомобильном рынке России было продано 145 545 таких машин.

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