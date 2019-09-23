Вашингтон, 23 сентября, 2019, 09:55 — ИА Регнум. Выборы в США в 2020 году неизбежно будут сопровождаться попытками вмешательства со стороны России и других стран. Так считает американский сенатор-демократ Джек Рид, один из авторов законопроекта о создании центра реагирования на враждебные зарубежные операции, передает RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские хакеры

По мнению Рида, власти США должны активнее противодействовать «всё более изощрённой и развивающейся российской угрозе». Он полагает, что Россия продолжает информационную войну против США, угрозу для страны представляют и зарубежные операции по оказанию влияния.

В 2020 году противники США обязательно попытаются вмешаться в выборы, распространяя ложные сведения и нацеливаясь на избирательную инфраструктуру, добавил он.

В связи с этим в Конгресс США внесена инициатива о создании центра реагирования на враждебные зарубежные операции по оказанию влияния, призванного бороться с «действиями» России, Ирана, Китая и КНДР.

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