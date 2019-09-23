Новосибирск, 23 сентября, 2019, 09:43 — ИА Регнум. Только на прошедшей неделе, с 16 по 22 сентября, новосибирским пожарным пришлось тушить более 70 очагов природных пожаров. Как уточнили ИА REGNUM в главном управлении МЧС РФ по Новосибирской области, ликвидированы 72 очага горения сухой травы, камыша и мусора.

stevepb Травяной пожар

«В труднодоступной местности региона продолжается окарауливание и дотушивание 17 локализованных ранее природных пожаров. Угрозы населенным пунктам нет», — отметили в ведомстве.

Большинство пожаров возникло из-за несоблюдения правила пожарной безопасности при сжигании травы на огородах, дачных и приусадебных участках, а также разведения костров охотниками. В отношении поджигателей составлено 43 протокола об административных правонарушениях.