Томск, 23 сентября, 2019, 09:42 — ИА Регнум. Созданный в Томском госуниверситете Научно-аттестационной комитет (прототип ВАКа) подготовил перечень научных специальностей, по которым до конца 2019 года будут сформированы первые диссертационные советы. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба вуза.

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С 2016 года в России начался процесс трансформации государственной системы аттестации научных кадров. На сегодняшний день 25 ведущих вузов и 4 научные организации наделены правом самостоятельно присуждать учёные степени кандидата наук и доктора наук.

Томский государственный университет активно приступил к созданию собственных диссертационных советов и присуждению учёных степеней с августа 2018 года, эта работа должна завершиться в августе 2020 года.

«На прошлой неделе состоялось первое заседание комитета, который подготовил на утверждение Учёного совета ТГУ перечень научных специальностей, по которым уже до конца текущего года будут сформированы составы диссертационные советы. Комитет утвердил пакет документов, необходимый для открытия диссоветов, а также приступил к подготовке собственных форм дипломов доктора и кандидата наук НИ ТГУ», — сообщила начальник отдела аспирантуры ТГУ Татьяна Касаткина.

Напомним, в 2016 году в ТГУ было принято положение о присуждении ученой степени PhD TSU. На её получение претендуют иностранные аспиранты, окончившие PhD-программы ТГУ. На сегодняшний день 4 выпускника аспирантуры ТГУ из Индии и Алжира имеют степень Doctor of Philosophy ТГУ (PhD TSU) по истории, радиофизике и органической химии.

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