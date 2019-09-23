Москва, 23 сентября, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Циклическую поддержку рубль может получить на фоне конвертации средств экспортеров для уплаты налогов. Пик налоговых выплат придется на 25 сентября, когда компании уплатят НДПИ, НДС и акцизы, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«В течение двух предыдущих недель рубль отыграл значительную часть потерь летнего периода. К окончанию торгов 20 сентября курс доллара остановился вблизи уровня 64 руб., курс евро — в районе отметки 70,50 руб. Нефтяные цены после периода повышенной волатильности из-за событий в Саудовской Аравии, стабилизировались около уровня $64 за баррель.

Из внешних факторов влияния на рубль стоит отметить данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) после трехнедельного роста сократились на 15.6% до 23 551 контракта, что указывает на снижение интереса нерезидентов к российской валюте.

Важными с точки зрения дальнейших перспектив курсов основных валют против рубля являются уровни 63,75 руб. для доллара США и 70,25 руб. для евро. Если они устоят на текущей неделе, то тренд на усиления рубля может смениться, как минимум, на период боковой динамики.

Вероятный диапазон на сегодня, 23 сентября, для доллара США 63.75 — 64.25 руб., для евро 70,25 — 70,75 руб.», — считает эксперт.

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