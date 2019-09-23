Власти Ирана разрешат женщинам посещать футбольные матчи
Тегеран, 23 сентября, 2019, 09:41 — ИА Регнум. После посещения Ирана делегацией Международной федерации футбола (ФИФА) женщинам разрешат посещать иранские футбольные стадионы, пишет испанская газета ABC со ссылкой на информационное агентство IRNA.
Министр спорта и молодежи Ирана Масуд Солтанифар объявил о будущем снятии запрета для женщин присутствовать на футбольных матчах. Он отметил, что это потребует перестройки инфраструктуры спортивных объектов.
«Присутствие женщин является признанным правом в мире футбола», — отметил министр и добавил, что нельзя отбирать его у половины общества.
Ожидается, что 10 октября женщины смогут посетить игру на тегеранском стадионе «Азади», где встретятся сборные Ирана и Камбоджи.
Как сообщало ИА REGNUM, делегация ФИФА посетила Иран после гибели иранской футбольной болельщицы Сахар Ходаяри. 30-летняя женщина погибла в результате акта самосожжения, протестуя против вероятного тюремного заключения из-за похода на стадион. До 2018 года в Саудовской Аравии женщинам также воспрещалось присутствовать на футболе.