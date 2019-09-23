Кинешма, Ивановская область, 23 сентября, 2019, 09:37 — ИА Регнум. Отопительный сезон в городе Кинешма Ивановской области оказался под угрозой, по крайней мере, для части жителей. По данным местных СМИ, котельная, обеспечивающая теплом и горячей водой один из микрорайонов города, признана банкротом, поставки газа в нее прекращены с 20 сентября, 22 сентября поставки не возобновлялись.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Как сообщает Кинешемец.ru, микрорайон «Фабрика №1» отапливает котельная, которая находится на территории банкротного АО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика». 20 сентября подача газа в котельную прекратилась. В результате без горячей воды остались несколько пятиэтажных многоквартирных домов, магазины, а также детский сад № 21. Воспитанников последнего, по данным издания, распустили по домам на неопределенный срок.

Вместе с тем 19 сентября Арбитражный суд Ивановской области принял определение о запрете введения полного или частичного ограничения поставки и отбора газа для котельной до ее продажи. Однако, несмотря на это, горожане остались без горячей воды. Под вопросом остается и начало отопительного сезона для этого микрорайона, который был объявлен городскими властями с 23 сентября. Между тем накануне в регионе выпал первый снег, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни дневная температура в Кинешме не превысит +6 градусов, в ночные часы будет приближаться к нулю.