Курган, 23 сентября, 2019, 09:30 — ИА Регнум. В Кетовской средней школе Курганской области утром 23 сентября произошло замыкание электропроводки. В течение двух минут было эвакуировано 450 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Зауралью.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электропроводка

«Сработала пожарная сигнализация. Пожарный расчёт моментально выехал. Как выяснилось, в учебном учреждении замкнуло проводку. Горения не было», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре ГУ МЧС России по Курганской области.

В настоящее время учебный процесс в Кетовской средней школе возобновился.