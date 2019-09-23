В школе под Курганом замкнуло электропроводку — эвакуировали 450 человек
Курган, 23 сентября, 2019, 09:30 — ИА Регнум. В Кетовской средней школе Курганской области утром 23 сентября произошло замыкание электропроводки. В течение двух минут было эвакуировано 450 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Зауралью.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Электропроводка
«Сработала пожарная сигнализация. Пожарный расчёт моментально выехал. Как выяснилось, в учебном учреждении замкнуло проводку. Горения не было», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре ГУ МЧС России по Курганской области.
В настоящее время учебный процесс в Кетовской средней школе возобновился.