Челябинск, 23 сентября, 2019, 09:21 — ИА Регнум. В Челябинске более 2200 человек стали участниками шоссейного марафона. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Марафон

Дождь и сильный ветер не стал помехой для бегунов. Ровно в 8:00 был дан старт соревнованиям. Бегуны преодолели дистанцию в 42,2 км. Также в программе были и более короткие дистанции.

Как отмечают в мэрии, соревнований такого масштаба Челябинск ещё не принимал. Врип мэра Наталья Котова поздравила победителей и вручила им награды.