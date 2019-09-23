Москва, 23 сентября, 2019, 09:20 — ИА Регнум. В московских аэропортах задержали и отменили 35 авиарейсов, сообщает 23 сентября сервис «Яндекс.Расписания».

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По данным на 9:00, в аэропорту «Домодедово» 18 рейсов задержано, семь отменено. Во «Внуково» задержано шесть рейсов, в «Шереметьево» — четыре. Информация онлайн-табло предоставлена аэропортами.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 23 сентября установилась ветреная погода с порывами до 18 м/с.