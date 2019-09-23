Уфа, 23 сентября, 2019, 09:18 — ИА Регнум. В Уфе стартует новый отопительный сезон. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

TBIT Тепло

Постановление о начале отопительного сезона 2019−2020 годов подписал глава администрации Уфы Ульфат Мустафин 23 сентября.

Отмечается, что тепло в домах не появится моментально. По словам чиновников, со дня пуска отопления в квартиры до момента, когда радиаторы в домах прогреются, может пройти несколько суток.

Напомним, что тепло в социальные объекты города было подано с 3 сентября 2019 года.