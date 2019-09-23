Ташкент, 23 сентября, 2019, 09:05 — ИА Регнум. Сенат Узбекистана планирует рассмотреть вопрос незаконной вырубки деревьев в республике. Об этом заявила председатель верхней палаты парламента Узбекистана Танзили Нарбаева, сообщает 23 сентября издание «Новости Узбекистана».

(сс) skoddeheimen Вырубка леса

По словам сенатора, вопрос вырубки деревьев является одним из самых болезненных в Узбекистане. Нарбаева добавила, что по итогам обсуждения этого вопроса в сенате планируется принять постановление, направленное на коренное улучшение ситуации.

«Вопрос моратория также рассматривается», — сказала сенатор. Кроме того, планируется повысить ответственность должностных лиц госорганов.

Напомним, в конце августа 2019 года группа журналистов и блогеров в Узбекистане опубликовала открытое письмо к президенту республики, в котором потребовала остановить непрекращающуюся вырубку насаждений по территории всей страны.

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