Москва, 23 сентября, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Зона ливней покинет Московскую область, сообщили 23 сентября в центре «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

"В Москве в ближайшие три дня не будет ни ливней, ни снегопадов», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают в столице постепенное повышение температуры воздуха с 6 градусов 23 сентября до 9 градусов 25 сентября. При этом отмечают, что эти показатели ниже климатической нормы. Во второй половине недели начнутся осадки с небольшой интенсивностью.

Как сообщало ИА REGNUM, ветреная и прохладная погода ожидается в Москве 23 сентября.