Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2019, 09:06 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал разоблачить организацию ФЕТО во всем мире, об этом 23 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Заявление было сделано во время выступления в Нью-Йорке на мероприятии, где Эрдоган встретился с гражданами Турции, проживающими за рубежом.

«Вместе с вами мы разоблачим эту террористическую группу, жертвами которой стали 251 человек», — подчеркнул президент, имея ввиду попытку государственного переворота в июле 2016 года.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.