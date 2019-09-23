Барнаул, 23 сентября, 2019, 08:51 — ИА Регнум. Алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин скептически отнёсся к анонсированной в России реформе сферы госуправления, предполагающей массовое сокращение госслужащих. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова заместителя министра финансов России Татьяны Нестеренко, он пояснил:

Советский плакат. Каждая лишняя должность — помеха делу!

«На моей памяти я уже пережил три подобных сокращения. Но реально все только прирастало, просто то меняли методику подсчета госслужащих, то придумали создание муниципальных учреждений, работники которых не подпадают под ранг «чиновник». То создавали совершенно новые ведомства, а там свои чиновники. Поэтому не верю!»

Напомним, ранее о том, что в России начнётся массовое сокращение государственных служащих, сообщили РИА Новости со ссылкой на первого замминистра финансов РФ Татьяну Нестеренко. По её словам, высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих.

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