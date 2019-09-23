Салехард, 23 сентября, 2019, 08:51 — ИА Регнум. На Ямале 23 сентября выпал первый снег. В городе снежная буря, порывы ветра достигают 23 м/с, действует штормовое предупреждение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по ЯНАО.

Снегопад

Не работает переправа через Обь между Лабытнанги и Салехардом. В течение дня на переправе возможно усиление ветра до 28 м/с. Отменены речные рейсы: Салехард — Мужи на 23 сентября, Салехард — Яр-Сале задержан до 5 утра 24 сентября, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Из-за плохой видимости задерживается вылет рейсов из аэропорта Салехарда. Вертолётное сообщение также приостановлено.