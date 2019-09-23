Москва, 23 сентября, 2019, 08:38 — ИА Регнум. В правительстве Москвы подведены итоги краудсорсинг-проекта «Электронный дом». Проект обсуждали более 11 тыс. москвичей, они подали около 2 тыс. идей, сообщается на портале градоначальника.

geralt Умный дом

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Для реализации проекта «Электронный дом» отобрано 342 предложения. Сервис создан для жителей многоквартирных домов, он должен стать удобной платформой для о решения вопросов управления домом.

На электронной платформе можно будет проводить опросы жильцов, получать информацию о нововведениях в доме и собрания собственников жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, в новейшей версии мобильного приложения «Активный гражданин» появился раздел «Краудсорсинг-проекты правительства Москвы».

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