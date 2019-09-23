Пашинян рассказал о несостоявшейся встрече с Соросом
Лос-Анджелес, США, 23 сентября, 2019, 08:35 — ИА Регнум. Основатель фонда «Открытое общество», американский миллиардер Джордж Сорос изъявлял желание встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом 23 сентября заявил глава правительства республики на пресс-конференции в Лос-Анджелесе.
Иван Шилов ИА REGNUM
Николо Пашинян
Как утверждает премьер-министр, Джордж Сорос выразил желание встретиться перед поездкой на форум в Давоссе, в январе 2019 года.
«Но, честно говоря, мой рабочий график был очень насыщен, и удовлетворить его просьбу о проведении встречи никак не удалось», — заявил Пашинян.
Отметим, армянское отделение фонда Сороса «Открытое общество» функционирует с 1997 года. Многие эксперты утверждают, что деятельность фондов американского миллиардера была нацелена на организацию смены власти в различных странах мира.
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