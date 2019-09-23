Лос-Анджелес, США, 23 сентября, 2019, 08:35 — ИА Регнум. Основатель фонда «Открытое общество», американский миллиардер Джордж Сорос изъявлял желание встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом 23 сентября заявил глава правительства республики на пресс-конференции в Лос-Анджелесе.

Иван Шилов ИА REGNUM Николо Пашинян

Как утверждает премьер-министр, Джордж Сорос выразил желание встретиться перед поездкой на форум в Давоссе, в январе 2019 года.

«Но, честно говоря, мой рабочий график был очень насыщен, и удовлетворить его просьбу о проведении встречи никак не удалось» , — заявил Пашинян.

Отметим, армянское отделение фонда Сороса «Открытое общество» функционирует с 1997 года. Многие эксперты утверждают, что деятельность фондов американского миллиардера была нацелена на организацию смены власти в различных странах мира.

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