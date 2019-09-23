Донецк, 23 сентября, 2019, 08:27 — ИА Регнум. Боевики 36-й бригады ВСУ открыли артиллерийский огонь по населённым пунктам на юге ДНР, сообщили 23 сентября в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Артиллерия ВСУ

Так, по району населённого пункта Дзержинское украинские силовики выпустили 44 снаряда калибра 152 мм. По посёлку Октябрь ВСУ выпустили 31 снаряд калибра 122 мм.

Информация о последствиях обстрелов уточняется.

В пресс-службе Народной милиции призвали наблюдателей ОБСЕ зафиксировать нарушение режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в пресс-службе представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили о 14 случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ, в ходе которых были выпущены 93 единицы боеприпасов.

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