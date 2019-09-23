Омск, 23 сентября, 2019, 08:18 — ИА Регнум. В минувшие выходные (21−22 сентября) в Омске пожары на балконах стали причиной эвакуации 57 жителей сразу двух многоквартирных домов. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 сентября в ГУ МЧС по Омской области.

skeeze Пожар

21 сентября вспыхнул пожар в десятиэтажном доме на ул. 3-я Енисейская. Возгорание началось на балконе четвёртого этажа и быстро перекинулось выше. В это время в доме находились более 50 человек. Из них 40, в том числе восемь детей, покинули свои квартиры самостоятельно. 17 жильцов, в том числе двоих детей, спасли пожарные. Они проникли на балкон пятого этажа при помощи автолестницы.

Причиной ещё одного пожара — в девятиэтажном доме на ул. 6-я Чередовая — предположительно стало неосторожное обращение с огнём. 22 сентября на балконе, на незадымляемой лестничной клетке горел мусор. К приезду пожарных наблюдалось плотное задымление с седьмого по девятый этажи. 60 человек, из них 18 детей, эвакуировались самостоятельно. Пожарные эвакуировали оставшихся 40 жителей, в том числе четверых детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске следствие проводит проверку по факту пожара в частном доме в 5-м Крымском переулке, в котором погибли два человека —мужчина и женщина.

Читайте также: Пожар с двумя погибшими в Омске: следствие проводит проверку