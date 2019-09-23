Тегеран, 23 сентября, 2019, 08:31 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани представит план обеспечения безопасности в Персидском заливе на саммите Генеральной Ассамблее ООН. Об этом, как передает Al Jazeera, он сам заявил во время выступления, посвященного годовщине начала ирано-иракской войны 1980 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

Рухани отметил, что Иран протягивает руку дружбы и братства странам региона, желающим обеспечить безопасность в Персидском заливе и Ормузском проливе.

«Иностранные силы могут создать проблемы для безопасности нашего народа и региона в целом», — отметил президент.

Заявление было сделано после того, как Соединенные Штаты приняли решение направить на территорию Ближнего Востока дополнительные войска. Тегеран выступил против присутствия иностранных военных в регионе.