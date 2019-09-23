Москва, 23 сентября, 2019, 08:14 — ИА Регнум. Службы заказа такси в Москве обязали передавать данные в единую региональную навигационно-информационную систему Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы. Об этом 23 сентябрясообщает «Коммерсант» со ссылкой на постановление мэра Сергея Собянина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

От компаний требуют передачи номеров полисов ОСАГО автомобилей и персональных данных каждого водителя, в том числе ФИО и номера водительского удостоверения. Службы такси с 2017 года уже делятся информацией о местоположении автомобилей и номерах разрешений на перевозки.

Неназванный представитель одной из компаний рынка отметил в комментарии изданию, что исполнение постановления потребует от агрегаторов существенного изменения в программное обеспечение и финансовых затрат.

Кроме того, водители могут не согласиться на передачу персональных данных.