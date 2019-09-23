В Новосибирской области представили схему развития «Академгородка 2.0»
Новосибирск, 23 сентября, 2019, 07:59 — ИА Регнум. Главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков представил схему развития научного центра «Академгородок 2.0», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По словам Авсейкова, основной результат работы — обоснованные предложения по пространственному развитию Академгородка 2.0 и прилегающей территории до 2035 года.
В настоящее время уточнены и определены параметры научной и инновационной инфраструктуры, характеристики земельных участков, инженерно-технические мощности, планируемая численность сотрудников и другие. Кроме того, сформированы перспективные схемы комплексного пространственного развития территории, которые станут основой документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований.
Как сообщало ИА REGNUM, директор департамента инноваций и перспективных исследований Министерства образования и науки России Вадим Медведев ранее сказал, что Академгородок 2.0 «является примером успешного развития с точки зрения науки, инноваций и в целом с точки зрения территории, где люди умеют договариваться друг с другом».
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