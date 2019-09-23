Новосибирск, 23 сентября, 2019, 07:59 — ИА Регнум. Главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков представил схему развития научного центра «Академгородок 2.0», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Новосибирской области Карта перспективного функционального зонирования новосибирского Академгородка 2.0

По словам Авсейкова, основной результат работы — обоснованные предложения по пространственному развитию Академгородка 2.0 и прилегающей территории до 2035 года.

В настоящее время уточнены и определены параметры научной и инновационной инфраструктуры, характеристики земельных участков, инженерно-технические мощности, планируемая численность сотрудников и другие. Кроме того, сформированы перспективные схемы комплексного пространственного развития территории, которые станут основой документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований.

Как сообщало ИА REGNUM, директор департамента инноваций и перспективных исследований Министерства образования и науки России Вадим Медведев ранее сказал, что Академгородок 2.0 «является примером успешного развития с точки зрения науки, инноваций и в целом с точки зрения территории, где люди умеют договариваться друг с другом».

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