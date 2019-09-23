Тайфун «Тапа» обошел Приморский край стороной — Гидрометцентр
Владивосток, 23 сентября, 2019, 08:08 — ИА Регнум. Траектория движения тайфуна «Тапа» поменялась, уточнили 23 сентября прогноз в Гидрометцентре для Приморья.
NASA
Тайфун
Ранее ожидалось, что стихия 23−24 сентября принесет в Приморский край обильные осадки и ураганный ветер. В регионе объявили штормовое предупреждение. По новым данным, тайфун изменил направление движения и пройдет вдали от побережья края.
Сообщается, что дожди на юге Приморья будут, но умеренные. Также ожидается усиление ветра.
По прогнозам синоптиков, тайфун «Тапа» направляется к берегам Камчатки. Ожидается, что на полуостров он придет 24 сентября.