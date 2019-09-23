Вашингтон, 23 сентября, 2019, 07:57 — ИА Регнум. Аналитики компании NPD Group составили возможный топ-10 самых продаваемых игр 2019 года. Рейтинг был опубликован 23 сентября на портал GameSpot.

Компьютерная игра Call of Duty: Modern Warfare

Эксперты считают, что игра Call of Duty: Modern Warfare в девятый раз за 11-летнюю историю существования серии займет место лидера. По их мнению, второе и третье места достануться NBA 2K20 и Madden NFL 20, в топ-5 также войдут Borderlands 3 и Mortal Kombat 11.

Согласно прогнозу, кроме них в первой десятке окажутся Star Wars: Jedi Fallen Order, Ghost Recon: Breakpoint, Kingdom Hearts III, The Division 2 и Pokemon Sword (без учета цифровых продаж).

Как считает известный аналитик NPD Group Мэт Пискателла, Nintendo Switch к концу 2019 года возглавит рейтинг самых продаваемых консолей.

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Напомним, бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на ПК и Xbox началось 19 сентября 2019 года. Ранее стало известно: многим геймерам не понравилось то, что в бета-версии игры Россию переименовали в Кастовию.