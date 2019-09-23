Москва, 23 сентября, 2019, 07:35 — ИА Регнум. На портале госуслуг Москвы — mos.ru — появился новый онлайн-сервис. Теперь можно оплатить за детский сад, кружки, секции и другие образовательные услуги, сообщается на портале градоначальника.

Электронные услуги

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Чтобы внести плату нужно воспользоваться сервисом «Мои платежи». В это разделе сообщается о неоплаченных счетах и формируется новая квитанция на оплату.

Отмечается, что для удобства данные о ребенке родители вносят всего один раз. Родителям надо лишь указать номер СНИЛС, свидетельство о рождении ребенка и паспортные данные.

Как сообщало ИА REGNUM, на портале госуслуг Москвы появилась новая услуга. Родители могут онлайн подать заявление на предоставление льготного питания в школе.

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