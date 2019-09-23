Новотроицк, Оренбургская область, 23 сентября, 2019, 07:30 — ИА Регнум. В Новотроицке Оренбургской области утром 22 сентября произошла авария на центральном водоводе. Из-за прорыва трубы без холодной воды остались 30 многоквартирных домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской администрации.

Нет воды

Почти 12 часов жители домов в районе ул. Советской оставались без холодной воды. Из-за крупной коммунальной аварии залитыми оказались часть улицы и площадь Ленина.

По данным ГУ МЧС по региону, водоснабжение смогли восстановить в 22:40 местного времени (20:40 мск) 22 сентября.