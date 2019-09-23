Москва, 23 сентября, 2019, 07:28 — ИА Регнум. Решение задач по обороне России требует не дальнейшего снижения расходов, а эффективной траты выделяемых средств. Об этом председатель Счетной палаты Алексей Кудрин написал в своём Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Я говорил, что дальнейшее снижение не требуется для решения задач обороны. Теперь цель — эффективность», — отметил Кудрин.

Он добавил, что удивлен публикациями в СМИ, и указал, что глава государства уже сократил военные расходы до «разумной величины». Кудрин приложил к записи график с соотношением расходов на оборону и ВВП России в 2010—2019 годах.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал тезис Кудрина о необходимости снижать расходы на оборону. Он призвал экономистов избегать маленьких доходов, а не опасаться больших расходов.

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