Петропавловск-Камчатский, 23 сентября, 2019, 07:25 — ИА Регнум. Тропический тайфун «Тапа», который идёт с Японии, 24 сентября достигнет Камчатки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Тайфун

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По информации синоптиков полуострова, тайфун «Тапа» пройдёт вдоль Курильских островов и вечером 24 октября стихия выйдет на юг Камчатки, затронет Петропавловск-Камчатский, Елизово и Вилючинск. «Тапа» отметится проливными дождями и сильным штормовым ветром.

Север Камчатки тайфун посетит 25 сентября — также пройдёт дождь с порывами ветра. Осадки прекратятся лишь 26 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Тапа» уже ночью 24 сентября захватит Приморский край. Синоптики прогнозируют ливневые дожди и ветер. Объявлено штормовое предупреждение.