Тюмень, 23 сентября, 2019, 06:52 — ИА Регнум. В Тюменской области август стал рекордным по числу свадеб месяцем в 2019 году. В этот месяц официально стали семьёй 1 692 пары, сообщает издание «Вслух.ру».

Свадьба

Всего с января по август 2019 года узами брака себя связали в Тюменской области 7 502 пары. Меж тем за восемь месяцев текущего года в регионе произошло 4 686 разводов.

Менее всего свадеб насчитывалось в мае: свои отношения узаконили 448 пар. Число разводов в этот месяц составило 567. Как отмечают специалисты ЗАГС по Тюменской области, майское преобладание разводов над браками является давней традицией.