Украина в поисках новых угроз, Словакия – искажения истории: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 23 сентября, 2019, 10:00 — ИА Регнум.
- В Словакии напомнили о роли СССР в освобождении страны от фашизма;
- Российскую «прачечную» в Латвии будет контролировать бизнес США;
- Россия с помощью газа хочет «поставить Украину на колени»;
- Пекин близок «к краху»;
- В Петербурге открылась панорама «Память говорит. Дорога через войну».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 12:00 мск.
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