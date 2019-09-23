Нижний Новгород, 23 сентября, 2019, 05:52 — ИА Регнум. В августе 2019 года в Нижегородской области к декабрю 2018 года наблюдался рост индекса цен в группе алкогольных напитков. Он составил 100,2%, при этом коньяки подешевели, а пиво, наоборот, стало дороже. Нижегородстат обнародовал некоторые итоги социально-экономического развития региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Василий Петрович ом Коньяк

Индекс цен на коньяк составил 97,8%, на пиво — 101,4%.

В целом в августе 2019 года оборот розничной торговли был на уровне 67 390,7 млн рублей — рост почти на 4% к такому же периоду прошлого года. В целом за восемь месяцев показатель был 510 639,8 млн рублей — рост на 1,1%.

Напомним, институт социально-экономических исследований Финансового университета предложил ввести новый индекс экономического кризиса — индекс производства самогона. Перед подобным предложением эксперты провели опрос в городах России, в рамках которого выяснили, где чаще всего изготавливают самодельный алкоголь. В лидеры в числе прочих попали и два города Поволжья — Саранск и Ульяновск.

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