Москва, 23 сентября, 2019, 05:48 — ИА Регнум. Результаты исследования данных Федеральной службы государственной статистики (Росстата) о росте среднемесячной заработной платы в различных субъектах Российской Федерации публикует 23 сентября РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе, напротив выявлено небольшое снижение выплат, средняя величина которых составляет 90,37 тысячи рублей.

В целом по стране, по данным источника, по итогам первого полугодия начисленная работодателем заработная плата возросла на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 46,2 тысячи рублей. Рост в Костромской области составил 14,7%, в Туве — 12,4%, в Магаданской области — 11,6%, Севастополе — 10,9%, на Сахалине и в Кемеровской области — 10,7%, в Липецкой области — 10%.