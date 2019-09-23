Курган, 23 сентября, 2019, 05:31 — ИА Регнум. В Кургане с сентября 2019 года действует новый порядок отлова безнадзорных животных. Собак отныне не умерщвляют, а чипируют и отпускают на волю, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Бродячая собака

Согласно новым правилам, отловленных бездомных собак осматривает ветеринар, их вакцинируют от бешенства, стерилизуют, чипируют и после 10-дневного карантина отпускают либо передают новым владельцам. Умерщвлять животных запрещено.

В горадминистрации Кургана отмечают, что по новым правилам уже отловлена и чипирована 21 собака. Причём большинство бездомных псов когда-то были домашними питомцами.