Мощь США под угрозой, отношение Украины к РФ под вопросом: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 23 сентября, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- В России ответили генералу США, собравшемуся атаковать Калининград;
- Как Брексит подорвёт глобальную мощь США;
- В Раде не понимают, почему «Нафтогаз» покупает «вонючую электроэнергию» из России;
- В МИД Украины рассказали о переговорах об обмене пленными с Россией;
- В России опубликовали документы об освобождении Таллина от нацистов.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 10:00 мск.
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