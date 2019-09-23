Салехард, 23 сентября, 2019, 05:14 — ИА Регнум. На Ямале на 19,6 млрд рублей увеличили доходы и расходы бюджета региона на 2019 год. Данная сумма составляет 10% от общей суммы казны ЯНАО. В целом доходы и расходы окружного бюджета в 2019 году составят 215,3 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы автономного округа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Напомним, на Ямале свёрстан бездефицитный бюджет. Увеличение доходной части бюджета ЯНАО обусловлено налоговыми поступлениями, перечислениями из федерального бюджета и трансфертов из межрегиональной программы «Сотрудничество».

Что касается расходов, из них большая часть — 12,3 млрд, или около 70% — направлена на реализацию национальных и региональных проектов. Остальные деньги направят на решение насущных проблем в муниципалитетах. Как отмечают в правительстве ЯНАО, в приоритете — переселение ямальцев из аварийного жилья и предоставление социальных выплат для приобретения или строительства жилья.