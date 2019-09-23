Якутск, 23 сентября, 2019, 05:20 — ИА Регнум. Авиакомпания «Якутия» с 19 октября запустит новый рейс из Якутска в Минеральные Воды Ставропольского края, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Самолёт в небе

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«Боинг 737−800» будет из Якутска в Минеральные Воды летать два раза в неделю с промежуточной посадкой в Москве. Это направление включено в перечень субсидируемых для льготной категорий граждан», — пояснили в авиакомпании «Якутия».

Как сообщало ИА REGNUM, российское правительство выделило более 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям, которые совершают перелёты с Дальнего Востока и обратно.