Рим, 23 сентября, 2019, 04:56 — ИА Регнум. Трагедия на юге Италии произошла во время охоты на кабана, мужчина застрелил отца, приняв его за кабана, сообщает 23 сентября TRT World.

Охотничье ружьё

Как стало известно, отец и сын отправились на охоту в воскресенье, 22 сентября, на юге Италии недалеко от Салерно. Пробираясь через заросли, 55-летний Мартино Гаудиозо был принят сыном за кабана, в следствии чего 34-летний охотник выстрелил отцу в живот.

Ситуацию прокомментировала лидер Национальной лиги защиты животных Микела Брамбилла, выступившая против превращения лесов Италии в «дикий запад». Зоозащитник потребовала ужесточить наказание охотников за непредумышленное убийство.