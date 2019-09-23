Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2019, 04:20 — ИА Регнум. Встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и его японским коллегой Синдзо Абэ запланированы президентом Ирана Хасаном Рухани, сообщает 23 сентября иранский источник Ion.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

Президент Ирана уже дал интервью двух крупным американским СМИ. Ожидается, что Рухани проведет встречи с генсеком ООН, руководителями Франции, Великобритании, Японии, Швейцарии, Испании, Ирака, Швеции и Пакистана, говорится в сообщении замглавы администрации президента Ирана Парвиз Эсмаили.

Источник еще раз подтвердил, что попытка политической изоляции Ирана, предпринятая накануне США, не удалась.

Напомним, ранее стало известно, что американская сторона отказала в выдаче виз некоторым представителям иранской делегации, а также иранским журналистам. Кроме того, Вашингтон ограничил передвижение представителей Тегерана, запретив любые перемещения в Нью-Йорке, кроме пути от места их размещения до штаб-квартиры ООН.