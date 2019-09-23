Казань, 23 сентября, 2019, 04:08 — ИА Регнум. В Госсовете Татарии на постоянной основе в шестом созыве будут работать не 20 депутатов, как было ранее, а 22. Численность народных избранников с зарплатой увеличилась официально с 20 сентября 2019 года. Соответствующий закон, вносящий поправки в действующие нормы, подписан Рустамом Миннихановым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Заработную плату будут в обязательном порядке получать спикер, его заместители, секретарь, а также главы всех восьми комитетов. А ещё восемь мест распределяются по личным заявлениям. Так в список постоянно работающих в Госсовете РТ шестого созыва попали единоросс Ринат Гайзатуллин (замглавы комитета экономике, инвестициям и предпринимательству), что был депутатом и пятого созыва, бессменный глава фракции КПРФ, замглавы комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Хафиз Миргалимов, замглавы комитета по бюджету, налогам и финансам, единоросс Камиль Нугаев, бывший замспикера, экс-глава Союза журналистов республики Римма Ратникова, замглавы комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова, зампредседателя комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Камиль Садриев, замглавы комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев и замглавы комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров.

Увеличение числа «зарплатников» авторы объяснили тем, что стало больше комитетов.

Напомним, по итогам 2018 года самый высокий доход среди глав комитетов показал Марат Галеев, отвечавший в прошлом созыве за экономику, инвестиции и предпринимательство — 4,889 млн рублей. Скромнее всех доходы были у главы комитета по социальной политике Светланы Захаровой — 3,396 млн рублей. А выше всех доход среди вторых половин глав комитетов он был у супруги Тахира Хадеева, что отвечал в пятом созыве за экологию, природопользование, агропромышленную и продовольственную политику — 7,38 млн рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, шестой созыв Госсовета РТ был избран 8 сентября 2019 года при явке 70,1%.