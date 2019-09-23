Триполи, 23 сентября, 2019, 03:32 — ИА Регнум. Более 90 военнослужащих Правительства национального согласия погибли в боях с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара за последние два дня, еще более 150 получили ранения, сообщает 23 сентября агентство Xinhua со ссылкой на пресс-службу армии.

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«Число погибших солдат (поддерживаемогоООН правительства) превысило 90, и более 150 получили ранения в результате авиаударов и прямых столкновений. Большинство из этих жертв — из города Мисурата», — говорится в сообщении.

Представители Хафтара заявили также о намерении продолжать авиаудары по позициям Правительства национального согласия во всех районах ведения боевых действий.

Напомним, гражданская война на территории Ливии разразилась вскоре после убийства лидера ливийской джамахирии Муаммара Каддафи.В Триполи власть принадлежит поддерживаемому ООН Правительству национального согласия, в то время как столицу штурмует пришедшая с востока Ливийская национальная армия Халифы Хафтара.