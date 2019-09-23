Омск, 23 сентября, 2019, 03:28 — ИА Регнум. В Омске следствие проводит проверку по факту пожара, в котором погибли два человека — 40-летние мужчина и женщина. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном следственном управлении СКР.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

Пожар произошёл в частном доме в 5-м Крымском переулке. По предварительным данным, причина возгорания — неосторожные действия с огнём, а точнее курение в состоянии алкогольного опьянения. Ещё один мужчина из компании получил ожоги и попал в больницу. Детей в доме не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области 22 сентября произошёл пожар в деревне Половинка Омского района. По информации МЧС, с огнём боролся 31 человек, девять единиц техники. Пожар ликвидировали в тот же день в 23:25 по местному времени.

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